Rimozione amianto, il Comune ricorre al fondo di riserva

Servirà a disporre i necessari interventi per la bonifica del territorio comunale

MONREALE, 6 settembre – Dopo l'approvazione di un'apposita deliberazione da parte della giunta municipale, è stato disposto il prelevamento dal fondo di riserva al fine di effettuare interventi urgenti di rimozione dell'amianto in vari siti del territorio comunale.

Dall'area gestione del territorio del Comune è stata infatti segnalata, a tutela della salute pubblica, la necessità di effettuare interventi di bonifica del territorio dall'amianto abbandonato in maniera indiscriminata in vari luoghi. Saranno necessari ben diecimila euro secondo la stima effettuata dai competenti uffici comunali per espletare la rimozione del materiale pericoloso.

Per tale motivo, la giunta municipale ha deliberato di fare ricorso al fondo di riserva, prelevando la somma di diecimila euro occorrente per rimpinguare il pertinente capitolo del bilancio comunale relativo agli interventi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

Il prelevamento dal fondo di riserva - lo ricordiamo - consente l'utilizzo delle somme accantonate nell'apposito capitolo del bilancio per svolgere attività non rinviabili il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Ma il suo utilizzo è anche previsto quando si verificano evenienze straordinarie o le dotazioni finanziarie degli interventi non presentano la sufficiente disponibilità economica.

Così adesso, nei tempi previsti dal regolamento di contabilità, seguirà la comunicaizone all'organo consiliare della delibera che è stata dichiarata immediatamente esecutiva data l'urgenza degli interventi da attuare.