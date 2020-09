Giro d'Italia, dopodomani l'avvio dei lavori di messa in sicurezza di via Cappuccini

Lo rendono noto il sindaco Arcidiacono e l'assessore Pupella: "Si tratta di un primo intervento"

MONREALE, 7 settembre – Il Giro d'Italia è quasi alle porte: mercoledì mattina, infatti, inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della via Cappuccini, arteria inserita nel percorso della tappa della massima manifestazione ciclistica italiana che il 3 ottobre partirà da Monreale.

A darne notizia, il sindaco Alberto Arcidiacono e l'assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella : “Si tratta di un primo intervento di manutenzione e messa in sicurezza della strada – dichiarano – in quanto l’intera riqualificazione di via Cappuccini - e quindi anche la via arcivescovado - è gia prevista nel progetto di riqualificazione del quartiere “Ciambra”, che ha già ottenuto un finanziamento di 1 milione 800 mila euro dal governo Musumeci il cui iter progettuale è in fase di definizione. Nel prossimo intervento di riqualificazione generale verrà ripristinato il pavé originale della storica via che si trova sotto complesso abbaziale .