Coronavirus, le disposizioni del nuovo Dpcm in vigore da oggi

Cosa cambierà fino al 30 settembre in tutto il territorio nazionale

ROMA, 7 settembre – A quasi sei mesi dal lockdown che ha coinvolto tutta Italia e deciso ai fini di contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà un nuovo Dpcm che sarà in vigore dalla data di oggi al 30 settembre.

Le novità riguarderanno la capienza dei mezzi pubblici e il destino delle “coppie internazionali”.

Molte misure volte a limitare i contagi da coronavirus rimarranno invariate: continuerà a vigere l’obbligo di indossare la mascherina nei locali al chiuso e anche all’aperto quando non dovesse essere possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. I mezzi pubblici saranno utilizzati all’80% della loro capienza massima, e anche al loro interno sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Gli scuolabus potranno funzionare alla capienza totale ma solo se i passeggeri permarranno per massimo quindici minuti.

Niente da fare per stadi e discoteche: il presidente Conte ha sottolineato l’impossibilità di evitare assembramenti in tali luoghi e dunque lontana è la loro riapertura. Saranno inoltre possibili il ricongiungimento delle coppie internazionali e la ripresa delle lezioni in presenza (per gli istituti scolastici e solo in parte per le università). Conte ha rassicurato anche tutti coloro che temevano una nuova chiusura totale: il capo del Governo ha confermato che non ci sarà un nuovo lockdown.