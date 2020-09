Dalla Regione 528 mila euro per il rifacimento delle strade interessate dal Giro d’Italia

Coinvolte anche la Circonvallazione e la via Palermo

MONREALE, 7 settembre – La Regione Siciliana ha disposto un finanziamento di 528 mila euro che è stato destinato per rifare tutte le strade di Monreale inserite nel percorso della prima tappa del Giro d’Italia che il 3 ottobre prossimo partirà dalla cittadina normanna.

Lo rende noto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che ha ringraziato il presidente della Regione Nello Musumeci per aver accolto non soltanto la sistemazione integrale del percorso ciclistico ma anche per aver accolto due progetti di rifacimento della Circonvallazione e di via Palermo avviati dall’ufficio di programmazione progettuale. Intanto già da questa mattina ê stato effettuato un sopralluogo coni tecnici comunali, al fine di accelerare i tempi per la consegna dei lavori alle ditte che dovranno realizzare le opere.

Soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal preside te del consiglio comunale Marco Intravaia il quale ha dichiarato che: “Questa é una vittoria di tutta la città”.