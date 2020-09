Monreale, pubblicato l'esito dei controlli sugli atti del Comune

Tra le criticità, in alcuni casi, il rispetto dei tempi di istruttoria e la chiarezza espositiva

MONREALE, 10 settembre – La giunta municipale ha approvato la delibera di presa d'atto della relazione del segretario generale sui controlli interni.

Si tratta di una competenza che rientra all'interno dell'istituto dei controlli di regolarità amministrativa degli atti del Comune che la normativa assegna al segretario generale.

Il programma operativo adottato per le due semestralità del 2019 ha esaminato una serie di determinazioni dirigenziali e deliberazioni della giunta municipale al fine di verificarne il profilo tecnico-normativo, formale e la regolarità amministrativa.

Dall'esame dei documenti non è stato riscontrato alcun caso di incompetenza in relazione all'emanazione degli atti ed è emerso il rispetto dei riferimenti normativi; soltanto in alcuni casi è stata rilevata una indicazione generica delle normative di riferimento, una insufficiente motivazione e la mancanza di individuazione del responsabile del procedimento da parte dei dirigenti responsabili.

Risulta invece piena in generale la corrispondenza, per tutti gli atti esaminati, tra la parte dispositiva del provvedimento e quella espressa in narrativa così da garantire il rispetto dei principi di coerenza e completezza.

Se la regolarità tecnica sul campione analizzato appare non sempre espressa, l'attestazione di copertura finanziaria per gli atti che comportano impegno di spesa è stata puntualmente apposta su tutti i provvedimenti controllati.

Sul piano del rispetto delle norme sulla trasparenza sono stati regolarmente pubblicati gli estratti degli atti oggetto d'esame, mentre appare necessario un maggiore rispetto della tempistica di lavorazione e conclusione dei procedimenti amministrativi.

Molto carente - in chiusura di relazione - viene rilevata la qualità dei servizi a rete, a dimostrazione di ciò le numerose richieste di risarcimento danni per mancata manutenzione stradale, delle aree verdi e degli immobili comunali unitamente ad uno scarso livello di lotta al randagismo.

La relazione ed i rilievi sono così stati inviati ai revisori dei conti e all'organo di valutazione del Comune.