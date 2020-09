Coronavirus, aumentano i contagi in provincia di Palermo

I comuni interessati dai nuovi contagi da Covid-19 sono Terrasini, Capaci e Cinisi

PALERMO, 10 settembre – Il primo cittadino di Terrasini Giosuè Maniaci ha reso noto che i nuovi casi registrati nel suo comune sono tre, e dunque il numero totale dei contagiati nella cittadina è salito a sei unità.

Lo stesso sindaco ha fatto sapere che altre persone si sono sottoposte o si sottoporranno al tampone e dunque si attendono ulteriori aggiornamenti. Maniaci ha inoltre invitato la cittadinanza ad attenersi alle regole necessarie per limitare il più possibile la diffusione del virus.

Altri 7 casi sono emersi a Cinisi, e a tal proposito il sindaco Gianni Palazzolo ha sottolineato la gravità della situazione dato che il paese non aveva registrato un tale numero di contagi nemmeno in piena quarantena. Capaci è l’altro comune della provincia colpito dal Covid-19, ma è stato registrato un solo caso: il sindaco Pietro Puccio ha comunicato tutte le misure di contenimento operate dall’Asp di Palermo oltre all’avvenuta mappatura dei contatti avuti dalla paziente.

Intanto nella giornata odierna altre 106 persone sono risultate positive al virus SARS-CoV-2 in Sicilia e c’è stato un incremento dei casi del 2,2%. Degli attuali positivi, 108 è il numero dei ricoverati con sintomi e 18 si trovano in terapia intensiva; per 1.477 persone è stato invece disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. Il numero totale degli attualmente positivi è salito a 1.603 unità, mentre 3.140 sono i dimessi guariti e fermo a 289 è il numero dei decessi. Dall’inizio della pandemia i casi totali registrati nell’Isola sono 5.032.