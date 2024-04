Applausi per Trinacria Bedda alla ''Festa degli schietti''

L’evento si è tenuto ieri a Terrasini

TERRASINI, 1 aprile – Trasferta a Terrasini per il gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale si è esibito in occasione della "Festa degli Schietti".

Questa festa risale alla seconda metà dell'Ottocento quando era usanza nel periodo pasquale che ogni scapolo del paese andasse a chiedere in moglie la propria fidanzata sollevando un albero sotto il suo balcone dal quale la ragazza staccava un ramoscello per dimostrare che aveva accettato la proposta di matrimonio.

Il gruppo ha sfilato per le vie di Terrasini insieme ad altri gruppi folkloristici siciliani noti. È stata una vera kermesse dedicata alla nostra Sicilia. Infine ogni gruppo si esibito in piazza ricevendo una targa di riconoscimento.