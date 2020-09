I cani randagi continuano a seminare il panico al parcheggio comunale

La testimonianza di un automobilista: “I randagi hanno attaccato alcune macchine”. LE FOTO

MONREALE, 11 settembre – Ancora una segnalazione riguardante i cani randagi che gironzolano nella zona del parcheggio comunale a valle del duomo, spostandosi anche dalle parti di via Strada Ferrata e via Florio, luoghi diventati per loro, ormai, dei veri e propri punti di ritrovo.

Di poche ore fa è l’ultimo tentativo di aggressione, considerato che un branco di randagi ha tentato di attaccare alcuni cittadini che si apprestavano ad entrare nella propria autovettura.

Uno di loro ci ha detto di essere stato aggredito dai randagi che stavano cercando di accerchiarlo, e che se non fosse stato svelto a rientrare dentro la sua autovettura sarebbe stato morso.

Fortunatamente dopo qualche colpo di clacson i randagi si sono un po’ allontanati e l’automobilista è riuscito ad andare via.

Quella di stasera, purtroppo, non è la prima spiacevole avventura per gli automobilisti che utilizzano il comodo parcheggio e forse nemmeno l’ultima. Se non si fa qualcosa, però, per allontanare i cani dal posto non sarà improbabile raccontare qualche storia non a lieto fine.