Manutenzione stradale, il Comune affida i lavori

Gli interventi previsti dall'accordo quadro affidati alla ditta Ka.va.pi. costruzioni srl

MONREALE, 12 settembre – Arriva l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione stradale previsti dall'apposito accordo quadro per l'anno 2020 al termine della relativa procedura negoziata indetta dal Comune di Monreale.

L'accordo quadro aggiudicato, che prevede interventi manutentivi per un importo di 57.500 euro di cui 39.500 per lavori e 18.000 per somme a disposizione dell'amministrazione, adesso potrà divenire operativo.

Nello scorso mese di luglio - lo ricordiamo - la giunta municipale aveva approvato in via amministrativa i relativi documenti ed elaborati progettuali realizzati dai competenti uffici comunali.

Dopo l'emanazione della determinazione dirigenziale con cui si è scelta l'adozione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, il Comune ha quindi espletato l'iter amministrativo che ha portato all'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore della ditta Ka.va.pi costruzioni srl che ha offerto l'importo complessivo di 37.722,50 euro con un ribasso del 4.50%.

L'offerta presentata dalla ditta è stata ritenuta congrua e regolare per cui si è proceduto ad affidare i relativi lavori per i quali il dirigente di settore , Maurizio Busacca, ha affidato ai funzionari comunali Salvatore Cassarà e Nazareno Salamone rispettivamente il ruolo di responsabile unico del procedimento al primo e quello di direttore dei lavori al secondo.