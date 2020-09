Coronavirus, una sessantunenne positiva partecipa a un banchetto con cento invitati

Nell’Isola sono emersi 44 nuovi casi nelle ultime ventiquattr'ore

PALERMO, 12 settembre – Continuano ad aumentare i casi da Covid-19 in provincia di Palermo. Dopo essere stata sottoposta al tampone una 61enne è risultata positiva al coronavirus: avrebbe inoltre partecipato a un matrimonio con circa 100 invitati e dunque l’Asp procederà con i dovuti accertamenti.

Anche un impiegato dell’assessorato regionale al Lavoro è risultato positivo al tampone. È asintomatico e si trova in isolamento domiciliare: la situazione è sotto controllo poiché gli uffici non sono ancora stati aperti al pubblico. L’assessore alla Sanità Ruggero Razza ha rassicurato sulla situazione delle terapie intensive, confermando che non sono sovraffollate.

Intanto in Sicilia sono emersi 44 nuovi casi di contagio, portato il numero totali degli attualmente positivi a 1.747 unità. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.613, mentre 116 sono i ricoverati con sintomi e 18 si trovano nei reparti di terapia intensiva. I dimessi guariti sono in totale 3.144 e i decessi 289. Il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia di attesta a 5.180 unità.