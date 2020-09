Bonificate le aree verdi delle scuole monrealesi: un intervento firmato ''Basta crederci''

Rush finale dei volontari. Arcidiacono e Giannetto: "Lavoro senza sosta, grazie infinite". LE FOTO

MONREALE, 18 settembre – “Un ringraziamento va fatto a chi in questi giorni sta lavorando senza sosta per consentire alla popolazione scolastica un rientro sereno a scuola - dichiarano il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto- va rivolto ai volontari che con grande senso civico e di responsabilità nei confronti della popolazione, stanno svolgendo senza sosta scerbatura nelle scuole e zone limitrofe”.

I volontari di Basta Crederci che hanno eseguito i lavori - coordinati da Piero Faraci - Carlo Daidone, Vittorio Pumo, Piero Partanna percettori di reddito di cittadinanza, Alessandro Cassarà non percettore, gruppo di palermo cordinato da Giovanni Terranova e Antonino Lombardo anche loro percettori, si sono occupati e stanno continuando ad occuparsi dell’ICS Veneziano/Novelli, della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a San Martino, del plesso D’Acquisto a Pioppo, appartenenti all’Istituto Comprensivo Statale Margherita di Navarra, dell’Istituto Comprensivo Statale Guglielmo II che comprende la scuola dell’infanzia Badiella e le due strutture a fondo Pasqualino, la scuola primaria e secondaria di I grado ad Aquino, la sede centrale in via Benedetto D’Acquisto. La prossima settimana si occuperanno dei plessi di Villaciambra. I volontari Alessandro Maenza e Marcello Renda, in collaborazione e con l’ausilio della protezione civile coordinata dal dipendente comunale Filippo Modica, stanno potando e ripulendo il verde dell’ICS F.Morvillo per consentire, nell’arco delle prossime settimane, di realizzare, secondo un progetto dell’amministrazione Arcidiacono, un passaggio pedonale che collegherà i percorsi esistenti nella porzione di terreno dove è ubicata l’uscita d’emergenza della scuola, che consentirà in tutta sicurezza di raggiungere dell’ingresso principale, usufruendo dell’apertura “a monte” della scuola. Infine, gli amministratori hanno ringraziato il volontario Filippo Noto che da anni si occupa della sistemazione dell’area a verde della sede centrale della Margherita di Navarra a Pioppo. Frattanto, a dare il proprio contributo alle operazioni di bonifica, il dipendente comunale Angelo Russo.