Referendum: alle 12 a Monreale la percentuale del 5,78%

Alle 12 si sono recati ai seggi 1.811 votanti sui 31.318 elettori totali

MONREALE, 20 settembre – A partire dalle 7 di questa mattina, così come in tutto il Paese, sono stati aperti i seggi elettorali per lo svolgimento delle operazioni di voto relative al referendum costituzionale. Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

A Monreale il numero complessivo degli elettori ammonta a 31.318 suddivisi in 36 sezioni elettorali. Alle ore 12 hanno votato 1.811 elettori, per una percentuale pari al 5.78%. Lo rende noto il Comune di Monreale sul proprio sito istituzionale.

Ricordiamo che l'elettore riceverà una sola scheda contenente il quesito referendario: il voto ''SI'', tracciato sulla scheda, indica la volontà di approvare il nuovo testo della legge costituzionale così come modificato agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Il voto ''NO'', tracciato sulla scheda, esprime la volontà di non approvare tale riforma.