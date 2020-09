Coronavirus, in Sicilia 75 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, in Sicilia 75 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore

Il Comune di Palermo e il governo regionale stanno valutando nuove misure restrittive

PALERMO, 21 settembre – Secondo quanto comunicato dal bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, la nostra regione conta oggi 75 nuovi casi di positività al coronavirus e 3 decessi. I nuovi contagi risultano essere in calo, ma il numero totale delle vittime ha toccato le 299 unità.

Intanto il presidente della Regione Nello Musumeci è prossimo a siglare una nuova ordinanza che istituirà nuove zone rosse, come quanto deciso per le strutture della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, che oggi hanno registrato altri 21 casi. Non sarà disposta la chiusura di interi comuni ma di quartieri e di zone limitate ritenuti a rischio.

Anche il primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando si è espresso sull’eventuale applicazione di nuove misure restrittive che interesseranno la città: il sindaco ha puntato il dito contro lo scarso o nullo utilizzo dei dispositivi di protezione e i vari assembramenti verificatisi negli ultimi giorni. Presso il Largo Cavalieri di Malta e a piazza Monte di Pietà è stata disposta la chiusura di due locali e si procederà con un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Ma il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’Ospedale Cervello-Villa Sofia, Massimo Farinella, imputa l’esponenziale aumento dei ricoveri al turismo sfrenato che ha interessato la nostra regione negli ultimi mesi.

I tre decessi registrati nella giornata di oggi riguardano tre pazienti molto anziani e sono avvenuti a Palermo e a Catania. I dati riguardanti i casi di Covid-19 sono i seguenti: 2.348 sono gli attuali positivi, di cui 203 ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva e 2.131 in isolamento domiciliare. I dimessi guariti sono in totale 3.390, mentre il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia è salito a 6.047 unità.