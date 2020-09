Monreale, via Arcivescovado torna a doppio senso di circolazione

Il provvedimento arriva in concomitanza dell’avvio dell’anno scolastico

MONREALE, 22 settembre – L’amministrazione comunale lo aveva annunciato al momento del varo del nuovo piano traffico, avvenuto qualche mese fa. Adesso ha mantenuto fede a ciò che aveva detto: via Arcivescovado torna ad essere transitabile col doppio senso di circolazione, tanto a salire quanto a scendere.

Come sanno i monrealesi, da qualche mese la strada che da via Benedetto D’Acquisto porta al parcheggio comunale ed alla via Biagio Giordano, poteva essere percorsa solo in discesa. Un provvedimento nato anche per favorire l’attività commerciale dei locali che insistono lungo quella via. Con l’inizio dell’anno scolastico, però, come ha ribadito oggi il sindaco Alberto Arcidiacono, via Arcivescovado potrà essere percorsa in anche senso opposto, quindi in salita. In pratica dal parcheggio alle absidi del duomo.

Il provvedimento agevolerà l’afflusso degli studenti alla scuola Guglielmo, proprio in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico.