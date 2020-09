Coronavirus:107 nuovi casi, ancora contagi in provincia di Palermo

A Partinico registrati 4 nuovi casi, 11 casi totali a San Cipirello

PALERMO, 25 settembre – Ancora contagi nel Palermitano: a Partinico 4 nuovi casi si sono aggiunti ai 10 già accertati, portando il numero totale a 14. Si tratta di tre persone (tutte asintomatiche) per le quali è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare e di un’altra ricoverata con sintomi presso l’ospedale di Partinico.

L’Asp ha già avviato le procedure di tracciamento dei contatti poiché due dei quattro casi sarebbero emersi in seguito alla partecipazione a una cerimonia ecclesiastica. Anche nel comune di San Cipirello è stato registrato un aumento dei contagi: 11 persone in totale risultano positive alla malattia da SARS-CoV-2 mentre 77 dovranno osservare obbligatoriamente la quarantena.



A Villafrati, ex zona rossa del Palermitano, sono presenti 2 casi e 150 abitanti si trovano in quarantena in seguito a una festa di anniversario. A causa di contatti accertati, il primo cittadino Francesco Agnello ha disposto la chiusura dell’asilo e della scuola materna. Intanto a Palermo è stata confermata la positività al coronavirus di una dipendente del call center Almaviva, sito in via Cordova.

Secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, il numero dei nuovi casi registrati in Sicilia si attesta a 107 unità. Dei 2.520 attuali positivi, 235 sono ricoverati con sintomi, 13 si trovano in terapia intensiva e 2.282 in isolamento domiciliare. I dimessi guariti sono in totale 3.630 (+36), 306 i decessi (+2). In calo sia il numero dei tamponi effettuati (5.330 nelle ultime ventiquattro ore) che quello dei ricoverati in ospedale (-4).