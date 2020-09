Giro d'Italia in vista: scarificata stamane la via Palermo

Contestualmente si opererà anche in via Antonio Veneziano

MONREALE, 28 settembre – Sono cominciati giusto stamattina e proseguiranno anche nelle prossime ore i lavori di manutenzione alla via Palermo e contestualmente anche alla via Antonio Veneziano.

La macchina scarificatrice al momento ha già percorso il lungo tratto della via Palermo e presto si dovrebbe finalmente passare alla posa dell'asfalto. L'attività degli operai, nonostante sia stata aperta al doppio senso di circolazione la parallela via Benedetto D'Acquisto, ha generato non poche problematiche specialmente tra i residenti della strada. L'inagibiltà non permette al momento infatti di percorrere la via e di raggiungere la propria abitazione. Frattanto le autovetture provenienti dalla strada panoramica vengono indirizzate verso la piazza dalla via D'Acquisto, con la possibilità di accedere alla via Arcivescovado.