Pioppo, con Evergreen bimbi al sicuro all'ingresso delle scuole

L’associazione attiva già da ieri davanti gli istituti della frazione

MONREALE, 29 settembre - All’inizio del nuovo anno scolastico, oltre i piccoli studenti, a rispondere presente all’appello i volontari della protezione civile Evergreen, a supporto della polizia municipale nel garantire l’incolumità di ogni singolo allievo.

Oltre 10 i ragazzi “sempreverdi” impegnati nelle operazioni di attraversamento stradale sicuro, lungo le strisce pedonali dei 2 plessi scolastici della frazione della Margherita di Navarra. I volontari, che si alterneranno durante il suono delle due campanelle - alle 8 e alle 11 questa settimana - manterranno il loro impegno per tutta la stagione scolastica, così come è avvenuto lo scorso anno, fino all’interruzione delle attività didattiche dovute dall’emergenza pandemica tutt’ora in corso.