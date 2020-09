Acqua non potabile a Pioppo e Giacalone

Il Comune ha attivato tutte le verifiche a fini precauzionali per salvaguardare la salute dei cittadini. Ecco le vie interessate

MONREALE, 30 settembre – E’ stata emanata una ordinanza di non potabilità dell'acqua dal sindaco Alberto Arcidiacono a seguito di una nota del Servizio Acquedotto trasmessa oggi all’ufficio di gabinetto con la quale è stato comunicato che, dopo la verifica effettuata dall’ASP di Palermo è stata riscontrata la non conformità dei parametri imposti per legge.

Le zone interessate in località di Giacalone comprendono le seguenti vie: Via S.P. 20 e traverse (tutte le vie P.G., Via Brignolo, Via Cannavera); nella frazione di Pioppo via Provinciale, in particolare da via Polizzi (compresa) al bivio Di Gristina e traverse (compresa la Via Passo D’Api).

Il provvedimento è stato necessario al fine di inibire, in via cautelare, l’uso potabile dell’acqua in distribuzione nelle reti idriche comunali, in attesa dei risultati delle azioni messe in atto per fronteggiare l’inconveniente rilevato e per effettuare i controlli di verifica fino al rientro nella norma dei parametri imposti per legge.

Per motivi precauzionali il sindaco ha emesso l’ordinanza con cui si fa divieto ad utilizzare per uso potabile ma per uso igienico-sanitario l’acqua della condotta nelle zone interessate in attesa della risoluzione definitiva della problematica.