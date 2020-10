Sarà una grande vetrina per tutta la Sicilia e se vincesse Nibali....

Presentato oggi a Palazzo d'Orleans il Giro d'Italia. IL VIDEO

MONREALE, 2 ottobre – E' arrivata questa mattina una comunicazione ufficiale da parte del Comune in merito al conferimento del cartone per i commercianti nella giornata di domani.

Siti Unesco: da quelli normanni di Monreale e Palermo, alla Valle dei Templi, all’Etna, che saranno sotto i riflettori e proclameranno la voglia che abbiamo tutti di ripartire dallo sport, dalle bellezze naturali ed artistiche, con buona pace del Covid, che non solo non vuol saperne di abbandonarci, ma che – anzi – purtroppo, ribadisce, di nuovo, la sua sgradita presenza.

Motivi di grande soddisfazione, quindi, per il governo della Regione e per l’amministrazione comunale, che hanno lavorato a pieno ritmo per arrivare pronti a questo evento internazionale, che in futuro potrebbe essere ripetuto, almeno se si trovasse un accordo fra la Sicilia ed Rcs Sport. Oggi l’evento è stato presentato a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dai vertici della società della Gazzetta dello Sport, che organizza il Giro d’Italia. Da domani parleranno solo le bici e le pedalate dei 176 corridori al via.

Guarda il servizio completo nel video pubblicato in basso