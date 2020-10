Auto perde carburante e lo dissemina lungo le strade della città

È intervenuta la Polizia Municipale. Probabilmente ad intervenire sarà l’assicurazione

MONREALE, 4 ottobre – Perde inconsapevolmente carburante dal serbatoio e lo dissemina lungo tutto il paese per più di due chilometri di strada. È successo stamattina ad un automobilista monrealese, la cui vettura ha manifestato questo inconveniente.

L’uomo, da via della Repubblica, ha cominciato a sversare il carburante lungo la strada, disseminandolo per via Kennedy, via Carmine, fino al centro storico: via Benedetto D’Acquisto, via Palermo, via Umberto I, fino a davanti la scalinata della Collegiata. Poi, probabilmente, si è accorto dell’inconveniente o qualcuno gliene ha fatto accorgere e si è fermato.

Sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, coordinati dal vicecommissario Castrense Ganci, perché adesso ci sarà da provvedere a ripulire la strada per evitare pericolosi scivoloni. Al riguardo è già stata contattata l’assicurazione del veicolo, che dovrebbe intervenire al più presto possibile.