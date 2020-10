Coronavirus, 85 nuovi casi in Sicilia. In arrivo un nuovo Dpcm

Misure ancora più stringenti all’orizzonte, ma nessun nuovo lockdown

PALERMO, 4 ottobre – Le linee guida del nuovo Dpcm, in vigore dai prossimi giorni, riguardano l’utilizzo della mascherina e i divieti di assembramenti, anche per quanto riguarda le feste private.

La mascherina dovrà essere indossata all’aperto in tutte le regioni, a imitazione di quanto già stabilito nella nostra Isola, e anche negli spazi chiusi. Particolare attenzione verrà posta sulle feste private, dato che molti focolai sono emersi proprio da certe occasioni. Lavare frequentemente le mani e mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro rimangono norme da rispettare in qualunque momento.

Gli ingressi nei negozi rimarranno contingentati, nessuna riapertura per le discoteche, mentre gli stadi ospiteranno al massimo mille persone. Per contrastare gli assembramenti il Governo sta valutando anche la presenza capillare, nel territorio, di pattuglie delle forze dell’ordine e dell’esercito, mentre è stata fissata una proroga per lo stato di emergenza: si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre ma sarà prolungato fino al 31 gennaio. Come è già stato ribadito più volte, non ci sarà una nuova chiusura totale.

Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono sensibilmente calati i contagi: sono stati registrati 85 nuovi casi, a fronte di 3.498 tamponi effettuati. Secondo quanto comunicato dal bollettino del Ministero della Salute, la nostra regione conta ad oggi 3.247 persone positive al Covid-19 (329 ricoverate con sintomi, 24 in terapia intensiva e 2.894 in quarantena), 4.115 dimessi guariti e 319 decessi (+2), numeri che portano il totale complessivo delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 7.681 unità.