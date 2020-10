Monreale, via Baronio Manfredi e quei rifiuti che la deturpano ormai da un anno

Nonostante i massicci interventi dei volontari, gli incivili tornano a imbrattare la strada. LE FOTO

MONREALE, 14 ottobre – Più volte è stata segnalata a questa redazione la condizione di degrado in cui versa la via Baronio Manfredi, arteria ubicata nella parte alta del paese a due dal bivio per San Martino delle Scale.

I massicci cumuli di rifiuti da un lato della strada e le ingombrati sterpaglie dall’altro impediscono a chiunque di poter attraversare il marciapiede tranquillamente, costringendo molti a mettersi rischiosamente per strada.

I rifiuti sono di qualsivoglia genere, passando dal “semplice” sacchetto della spazzatura a grandi contenitori fatti di amianto, pericolosi per la salute per la salute dei molti abitanti della via, che non nascondono la loro paura nel vedere ormai da più di un anno questi contenitori nella loro strada. Gli abitanti della via puntano il dito contro chi di competenza, soprattutto per la mancata installazione di telecamere di sorveglianza per evitare che i cittadini più maleducati possano utilizzare il marciapiede come discarica a cielo aperto, come da tanto tempo, purtroppo, avviene.