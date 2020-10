Quartiere Ciambra, l'ennesimo atto vandalico

I residenti richiedono a gran voce l’intervento delle autorità

MONREALE, 23 ottobre – Le incursioni vandaliche nel quartiere Ciambra, all’ombra del duomo di Monreale, non arrestano a fermarsi. Ieri notte l’ennesimo episodio in via Ricamo che, come è ovvio, ha provocato ancora una volta disagi ai residenti.

Il problema già ampiamente segnalato dagli abitanti del quartiere testimonia come quest'ultimo sia sempre più nel degrado a causa delle continue incursioni di giovani che spesso per trascorrere il loro tempo mettono in atto azioni sconsiderate e poco civili.

I residenti già da tempo hanno invocato la realizzazione di interventi volti ad arginare questi fenomeni anche con l’ausilio di telecamere, che potrebbero essere collocate sulle vie del quartiere a pubblica tutela, ma finora nulla è stato messo in atto.

Stavolta lo spiacevole episodio ha riguardato l’ingresso dell’abitazione di un’anziana signora. Lo spostamento dei grossi vasi presi di mira dall’azione vandalica ha creato non pochi disagi alla signora che ha dovuto far ricorso all’aiuto dei vicini per poter uscire di casa.

Ancora una volta i residenti lanciano la loro richiesta d’aiuto all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine per la messa in campo di ogni azione utile a mettere fine a tali episodi.