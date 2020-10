Un parco giochi e un'area attrezzata polivalente a San Martino delle Scale a valle di piazzetta Reale

Questa mattina il sopralluogo dell'assessore Bandiera e dei dirigenti regionali. Caputo: "Servirà al rilancio della importante frazione turistica". LE FOTO E IL VIDEO

MONREALE, 23 ottobre – Sorgerà a San Martino delle Scale, a sud della piazzetta Reale - oggi piazza Giovanni Paolo II - un parco polivalente, con annessa area attrezzata e spazi destinati a giochi e tempo libero. I lavori saranno realizzati e finanziati dall’Assessorato regionale alla Agricoltura e Foreste, attraverso la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale e la Direzione del Distretto 2.

E’ quanto emerso oggi al termine di un sopralluogo lungo diverse aree boschive della frazione di San Martino delle Scale al quale vi hanno preso parte l’assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera, il direttore generale dello Sviluppo Rurale Mario Candore, Franco D’Ugo Direttore del Distretto 2 della Regione, i consiglieri comunali di Monreale Mimmo Vittorino e Silvio Terzo di Forza Italia, il componente la consulta di San Martino Bartolo Belmonte e i rappresentanti della locale associazione culturale “ Basta Poco “ Enza Giaccone e Antonio Abbonato. L’Iniziativa e’ stata fortemente voluta dal deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione parlamentare Attivita’ Produttive Mario Caputo, che aveva raccolto questa estate diverse richieste da parte dei residenti della Frazione che lamentavano l’assenza di spazi destinati alle attivita’ ludiche e ricreative e per il tempo libero oltre che un'area attrezzata per iniziative di sviluppo sociale ed ambientale.

La richiesta del deputato Caputo e’ stata subito condivisa dall’assessore Edi Bandiera che con i Funzionari competenti ha voluto rendersi conto dell’importanza dell’iniziativa. “Per valorizzare ulteriormente la frazione di San Martino delle Scale che ospita la splendida Abbazia benedettina e il Castellaccio – ha dichiarato Mario Caputo – ritengo sia necessario dotarla di spazi per il tempo libero, luoghi polivalenti di incontro, un parco giochi per i tanti minori residenti, oltre che un organizzato spazio destinato ad attivita’ culturali. E’ necessario – ha aggiunto il parlamentare – creare spazi aggregativi , in considerazione che da anni la frazione e’ diventata un forte riferimento culturale e del turismo ambientale che va valorizzato ed incentivato“. Nelle prossime settimane i tecnici dell’Assessorato hanno comunicato che inizieranno i lavori per la sistemazione dell’area attrezzata esistente mentre i funzionari del Distretto 2 predisporranno il progetto, che verra’ finanziato con i fondi dell’assessorato all’Agricoltura.

“ Sono grato all’assessore Edy Bandiera – ha affermato Mario Caputo – e ai dirigenti Candore e D’Ugo, per la grande attenzione che hanno dimostrato verso il territorio della frazione di San Martino, che nelle ultime settimane ha ospitato le tante iniziative culturali realizzate dal Cas all’interno del Castellaccio. Questi lavori comporteranno certamente un ulteriore rilancio della frazione “.