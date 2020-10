Coronavirus, a Monreale sono 56 le persone positive

Emergono nuovi aggiornamenti dall’Asp

MONREALE, 28 ottobre – A Monreale cresciuto il numero delle persone positive al Covid-19: ad oggi, secondo i dati aggiornati dell’Asp Palermo, il virus è stato contratto da 56 persone. La provincia di Palermo, con l’esclusione del capoluogo, ha registrato circa 2.415 casi in più, con un incremento superiore al 60%.

A Monreale, stando agli ultimi aggiornamenti, ci sarebbe stato un aumento dei casi di coronavirus pari a 24 unità. La situazione, però, sembra sotto controllo e l’indice Rt risulta essere basso (il tasso di contagio è di circa 1 persona malata ogni 100 abitanti), ma diversa è la situazione epidemiologica in altri comuni come Carini, che conterebbe circa 80 cittadini positivi, e Montemaggiore Belsito (con un tasso di contagio piuttosto alto e circa 104 contagi accertati).

Vari i comuni del Palermitano non ancora interessati dalla diffusione del contagio: si tratta di paesi come Alia, Campofiorito, Blufi, Gangi, Polizzi Generosa. Per altri comuni (Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Ustica) le statistiche non presentano alcun dato ufficiale.