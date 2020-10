Sosta selvaggia al Pozzillo: le automobili ''assaltano'' la fontana

I residenti: ''Si reinstallino i birilli anti-parcheggio''

MONREALE, 28 ottobre – Questa, a dirla tutta, è storia trita e ritrita. Antica come antica è la fontana puntualmente presa di mira, con un'unica differenza però. La seconda è un patrimonio storico-artistico che implora pietà, mentre la prima invece è tutta da condannare.

Risale ormai a molto tempo fa la rimozione dei birilli che costeggiavano il marciapiede oltre il quale è installata la fontana del Pozzillo. La loro funzione, propriamente anti-parcheggio, almeno fino a quel momento aveva funzionato a dovere. Ecco perché la richiesta dei residenti del tratto specifico della via Antonio Veneziano richiedono a gran voce la loro re-installazione. La sosta selvaggia delle automobili, infatti, rappresenta - specialmente in occasione delle Vie dei Tesori - un pessimo biglietto da visita per chiunque venisse a fruire della fontana, scoprendola quotidianamente assaltata dalle vetture.