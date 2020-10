Coronavirus, 708 nuovi casi in Sicilia. Lutto cittadino a Villafrati

La cittadina piange la scomparsa della maestra Giovanna Pernice

VILLAFRATI, 28 ottobre – La comunità di Villafrati viene ancora una volta scossa tragicamente dal Covid-19: a perdere la vita è stata la maestra Giovanna Pernice, 57 anni, ricoverata in ospedale dopo aver contratto il coronavirus.

Il sindaco Franco Agnello ne ha dato la notizia ricordando l’insegnante come una persona brillante, propositiva e impegnata nel sociale, dedicandole un post sul suo profilo Facebook e proclamando il lutto cittadino.

L’ospedale Cervello di Palermo ospita attualmente quattro neonati contagiati, piccoli pazienti che non superano il mese d’età e che non presentano gravi sintomi. Altri quattro bambini di poche settimane non hanno contratto la malattia ma le loro madri sarebbero risultate positive al tampone molecolare.



A fronte di 7.499 tamponi effettuati sono stati 708 i casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. Le vittime sono 10, 244 in più i dimessi guariti; 111 persone sono ricoverate in terapia intensiva (+8) mentre 898 in degenza ordinaria (+68), con un numero complessivo di 12.188 persone contagiate.

Sul territorio nazionale la situazione diventa sempre più esplosiva: oggi 24.991 casi con più tamponi. 205 morti. 125 nuovi ricoverati in terapia intensiva.