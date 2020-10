Covid, domani sanificazione alla Veneziano-Novelli

Gli alunni torneranno in aula il 2 novembre

MONREALE, 29 ottobre – Sarà effettuata domani, venerdì 30 ottobre, la sanificazione dei locali della scuola Veneziano-Novelli. L’operazione riguarderà anche il plesso Cavallaro e Collegio di Maria. Lo rende noto, con una circolare, la dirigente scolastica Beatrice Moneti.

Nel dare comunicazione di una positività al Covid-19, la dirigente afferma che, così come vuole il protocollo, in via precauzionale, sentito il parere del sindaco Alberto Arcidiacono, è stato disposto un intervento di sanificazione straordinaria per la giornata di domani e che nella scuola sono state adottate le misure di protezione da parte di tutto il personale.

Per due classi della “Novelli”, infine, come riportato in un precedente articolo (una della scuola elementare, l’altra dell’infanzia), è stata disposta l’interruzione delle lezioni fino al 6 novembre prossimo.