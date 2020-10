Coronavirus, 789 nuovi casi in Sicilia: sono 110 i positivi a Bagheria

Il sindaco Filippo Maria Tripoli ha rivelato i dati del distretto 39

BAGHERIA, 29 ottobre – Secondo quello che dichiara il primo cittadino Filippo Maria Tripoli sono 110 gli attuali casi di contagio a Bagheria. I casi totali riscontrati nel comune dal mese di settembre sono 170, comprensivi di 56 persone guarite e di 4 vittime.

Nel resto del distretto socio-sanitario di Bagheria, che comprende Casteldaccia, Santa Flavia, Altavilla Milicia e Ficarazzi, sono 216 i cittadini attualmente contagiati.

Intanto i pronto soccorso dei vari presidi ospedalieri palermitani sono al collasso: 70 persone non positive al Covid risultano essere in attesta a Villa Sofia, mentre l’ospedale Civico e il Cervello contano rispettivamente 44 e 43 pazienti risultati positivi al tampone. Il pronto soccorso del Civico, in particolare, ha dovuto fronteggiare l’elevato afflusso di persone tramite l’allestimento di aree preposte all’ossigenazione.

In Sicilia sono 789 i nuovi casi registrati, 258 dei quali solo in provincia di Palermo: i tamponi processati sono stati 7.226, mentre il numero complessivo degli attuali positivi si attesta a 12.745 unità. Le vittime sono state 13, 219 i dimessi guariti; i ricoverati sono 954 in degenza ordinaria (+56) e 115 in terapia intensiva (+4).

Sul territorio nazionale si assiste ad un nuovo triste record: il bollettino di oggi dice: 26.831 nuovi casi con 201mila tamponi, i morti sono 217.