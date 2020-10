Coronavirus, 984 nuovi casi in Sicilia: è record

Mai così tanti casi registrati dall’inizio della pandemia

PALERMO, 30 ottobre – Uno screening massivo è stato intrapreso questa mattina in zona Fiera a Palermo: gli operatori dell’Asp hanno effettuato test rapidi in modalità drive-in e nei casi di positività si è proseguito a sottoporre al tampone molecolare i cittadini interessati.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia la cittadinanza ha atteso il proprio turno all’interno delle automobili, in maniera ordinata, e nei casi di positività è stato disposto l’isolamento. Ogni ora e mezza sono stati processati circa 200 test rapidi.

Intanto a Cinisi una donna è risultata positiva al coronavirus e adesso i nipoti, dopo aver manifestato dei sintomi, attenderebbero di essere sottoposti al tampone: ad averlo reso noto il sindaco Giangiacomo Palazzolo, che ha rivolto un appello all’Asp affinché le condizioni dei bambini vengano accertate il prima possibile dagli organi competenti.

Nella nostra regione oggi sono emersi 984 nuovi casi di contagio da Covid-19, a fronte di 7.293 tamponi. Gli attuali positivi sono 13.564 tra cui 1.012 i ricoverati in degenza ordinaria (+58) e 117 in terapia intensiva (+2). I dimessi guariti sono 153, per un totale di 6.758 unità, mentre il numero totale delle vittime è salito a 484 unità (+12). Le persone contagiate dall’inizio della pandemia sono 20.806.

Grave la situazione in tutta Italia: oggi sono stati registrati 31.084 nuovi casi e 199 decessi.