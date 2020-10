Monreale, interventi tecnici ai pozzi di Valle Tajo e Rinazzo

Solo dopo il via libera dell'Asp si potrà rilasciare l'autorizzazione all'uso idropotabile

MONREALE, 30 ottobre – Il Comune in attesa dei risultati degli esami sui prelievi effettuati dall’Asp attua alcuni interventi sulle reti idriche interessate per far rientrare i parametri nella norma.

In attesa che arrivino i risultati sulla potabilità dell’acqua in alcune zone di Monreale (Ranteria, via Barone Manfredi, Carrubella, piazza Vittorio Emanuele, via Antonio Veneziano, Carmine e Ciambra) e nelle frazioni di Pioppo e San Martino, dove a seguito delle analisi svolte con continuità sulla portabilità dell'acqua, i parametri erano risultati fuori la norma, gli uffici tecnici comunali hanno proceduto ad effettuare alcuni interventi presso i pozzi di Valle Tajo ( Pioppo) e Rinazzo ( San Martino).

É stato posto inoltre un impianto di clorazione presso la sorgente Giacalone. In particolare, sono state spurgate le condotte e puliti i serbatoi. Si attendono, intanto i risultati dei prelievi dei campioni da parte dell'Amap e dell'Asp che dovrebbero arrivare a breve. Solo sulla base delle analisi si potrà rilasciare l'autorizzazione all'uso idropotabile .