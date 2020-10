Prosegue a Monreale il progetto ''Briciole di Salute''

È organizzato dall’ordine cavalleresco Costantiniano di San Giorgio

MONREALE, 31 ottobre – Si è svolta nei giorni scorsi la seconda distribuzione del mese dei presidi del progetto “Briciole di Salute” a Monreale per i bambini da zero a tre anni organizzato dall’Ordine Costantiniano. Di San Giorgio, che va avanti ormai da sette anni.

Oltre a pannolini, latte, omogeneizzati, pastina e biscotti sono state distribuite anche alcune paia di scarpe per bambini, donate da una da una negozio di articoli sanitari di Altofonte alla volontaria Daniela Prestigiacomo per questa distribuzione. Il delegato vicario con le socie Lia Giangreco, Daniela Prestigiacomo e Giovanna Galli, hanno distribuito diversi presidi accontentando circa 35 bambini. “In questa distribuzione – si legge in una nota – è stato aggiunto un neonato, a testimonianza del fatto che la famiglia di Briciole di Salute cresce”.