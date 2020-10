Esenzione bollo auto 2020, entro il 5 novembre la domanda

Ecco i requisiti per accedere al beneficio e le modalità di invio della richiesta

MONREALE, 31 ottobre – Così come previsto dalla legge regionale del 12 maggio 2020, è possibile richiedere entro il 5 novembre l’esenzione per il bollo auto per alcune categorie di contribuenti.

La legge regionale, infatti, prevede tale possibilità per coloro che abbiano un reddito inferiore ai quindicimila euro, un’automobile immatricolata entro il 31 dicembre 2010 o, in alternativa, se immatricolata successivamente, con una potenza non superiore ai 53 kilowatt purché il proprietario della vettura ne sia intestatario alla data del 14 maggio 2020.

Così come previsto dalla delibera del governo regionale del 9 ottobre scorso, sarà stilata una graduatoria dei beneficiari dando priorità ai redditi più bassi.

Per presentare la domanda occorrerà presentare l’ultima dichiarazione dei redditi o la certificazione unica, carta di identità e il libretto dell’auto entro il 5 novembre.

Entro tale data, dunque, sarà necessario collegarsi all’indirizzo https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato, compilare il format predisposto dai competenti uffici regionali con tutti i dati richiesti, procedere alla stampa del modulo in formato pdf che, una volta firmato, dovrà essere trasmesso con i relativi allegati all’indirizzo pec esenzione2020.privato@PEC.sicilia.aci.it.