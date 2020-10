Coronavirus, 952 nuovi casi in Sicilia: emergenza ad Alimena

Il sindaco ha chiesto l’istituzione della zona rossa

ALIMENA, 31 ottobre – L’emergenza Covid ha colpito anche il comune di Alimena: nel paese sono 78 i nuovi positivi al coronavirus (110 in totale), e il primo cittadino Giuseppe Scrivano ha chiesto l’istituzione della zona rossa; sono stati circa 600 i test rapidi effettuati tra gli abitanti. Intanto è stata prolungata al 7 novembre la zona rossa nel comune di Torretta.

Prosegue lo screening di massa in zona Fiera a Palermo: circa 50 i positivi asintomatici individuati, a fronte di poco meno di 1.000 test rapidi processati. Al fine di fronteggiare il sempre maggiore numero di pazienti Covid, entro la fine della prossima settimana saranno attivati un centinaio di posti all’ospedale di Petralia Sottana e circa quindici all’ospedale Civico.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 952 nuovi casi di coronavirus in Sicilia e 18 decessi. I dimessi guariti sono stati 56; il numero totale degli attuali positivi si attesta a 14.382 unità, di cui 1.084 ricoverati in degenza ordinaria (+72) e 122 in terapia intensiva (+5). I tamponi processati nell’Isola sono stati 8.106. In Italia sono stati registrati 31.758 nuovi casi di Covid-19 e 297 decessi.