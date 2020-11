Monreale, occhio ai presunti addetti Enel che girano casa per casa

Alcuni residenti denunciano: “Ci volevano far firmare dei documenti per dei presunti risparmi”

MONREALE, 4 novembre – C’è preoccupazione in zona Monte Caputo, dove due individui girano col sistema del porta a porta, spacciandosi per presunti addetti Enel, invitando i residenti a firmare dei documenti allo scopo di farli risparmiare sui costi della bolletta.

La notizia, già diffusa sui social, ha destato un po’ di allarme tra la popolazione, soprattutto in considerazione del periodo che stiamo vivendo, nel quale i contatti diretti con gli sconosciuti sono guardati con estremo sospetto.

I residenti presso cui questi presunti addetti si sono presentati hanno affermato di essere stati contattati con le scuse più banali (che tanto sanno di frode), ed invitati a firmare, anche in formato digitale, un non meglio identificato modulo grazie al quale si risparmierebbe sulla bolletta di energia elettrica e gas.

Enel, da parte sua, ha sempre smentito di praticare la politica del porta a porta, soprattutto senza preavviso degli utenti e soprattutto in un momento contingente come quello che stiamo attraversando, nel quale i contatti sono sempre da evitare.

Anche le forze dell’ordine, in ogni loro comunicazione, raccomandano di non dare credito a questi presunti addetti che riescono a trarre vantaggio soprattutto contattando le persone più anziane, più facilmente suggestionabili e quindi anche raggirabili.