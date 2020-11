Covid, iniziate a Monreale le operazioni dei tamponi ''drive-in''

Già diverse auto affollano piazzale Florio, dove si sta svolgendo lo screening

MONREALE, 7 novembre – Hanno preso il via questa mattina in piazzale Florio (ieri, in serata, il Comune aveva fatto sapere che la sede indicata non sarebbe stata più quella dell’ex mobilificio Mulè) le operazioni di screening organizzate dal Comune in collaborazione con l’Asp di Palermo.

Già dalle prime ore del mattino diversi cittadini, rigorosamente in macchina hanno affollato la zona per sottoporsi al tampone in modalità “drive-in”. La giornata odierna, come ha fatto sapere il Comune sarà dedicata al personale scolastico più “a rischio”, alla luce dei diversi casi di positività riscontrati nei diversi istituti monrealesi.

Presenti sul posto anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono che coordina le operazioni e gli uomini della Polizia Municipale, che fanno da supporto alle operazioni e che hanno fatto disporre già le auto su tre file per poi fornire agli utenti le schede da compilare per il regolare disbrigo delle procedure burocratiche.