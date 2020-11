Coronavirus: 8 i positivi al tampone rapido individuati oggi a Monreale

Sei persone, però, lo erano già. Lo screening proseguirà pure domani

MONREALE, 7 novembre – Sono 8 Monreale i casi di positività al Covid riscontrati attraverso il tampone rapido effettuato stamattina in modalità “Drive In” nel corso dello screening organizzato grazie ad una collaborazione tra l’Asp di Palermo ed il Comune, su iniziativa dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Lo ufficializza l'Asp di Palermo. Le operazioni di monitoraggio sono state condotte anche stamattina nel capoluogo presso la Fiera del Mediterraneo, dove già erano in corso da alcuni giorni. Più di diecimila tamponi in nove giorni di attività, Complessivamente sono stati 1.567 i tamponi rapidi effettuati (dei quali 1.327 alla Fiera del Mediterraneo e 240 a Monreale) e 109 i positivi (101 in Fiera e 8 a Monreale), immediatamente sottoposti al tampone molecolare. Sul dato il sindaco Alberto Arcidiacono precisa che i "nuovi" positivi sono solo 2, poichè 6 lo erano già. I soggetti ritenevano di essersi negativizzati, ma invece erano ancora positivi, seppur con una bassa carica virale.

Dopo 9 giorni di attività, a Palermo sono complessivamente 10.091 i tamponi rapidi e 901 i positivi accertati nello screening di popolazione. Domani (domenica 8 novembre) l’attività sarà ancora rivolta al mondo della scuola: personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie.

Gli screening sono in programma presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo ore 9 – 14 (con ingresso dell’ultima autovettura alle ore 12); Monreale, anagrafica presso piazzale Florio e tampone presso ex mobilificio Mulè di via Circonvallazione ore 10 – 14.

Frattanto arrivano i dati relativi alla Sicilia: 1363 nuovi contagi e 35 morti in Sicilia. Su scala nazionale il bollettino è ancora più allarmante: nelle ultime 24 ore 39.811 nuovi casi e 425 morti.