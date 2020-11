Caso rifiuti a San Martino: e le multe?

L'amministrazione temporeggia: ''Stiamo valutando di riconsiderare la problematica''

MONREALE, 8 novembre – Ancora San Martino. Ancora rifiuti. E giustamente, verrebbe da aggiungere, dato che l'ultimo atto di questa vicenda non è ancora andato in scena. Cosa ne sarà delle multe precedenti?

Questa la domanda (lecita) che residenti e non - tutti accomunati dalla gravosa sanzione alla mano - hanno posto alla nostra redazione. Se è vero, infatti, che maggior trasparenza sugli orari di conferimento è arrivata ieri, alla firma da parte del primo cittadino sulla nuova ordinanza, è altrettanto vero che le sanzioni - quelle da 600 euro e perfettamente contestabili perché basate sull'ordinanza valida per il servizio di differenziata - sono ancora belle che valide. L'ultima delibera prescriveva ai sensi di legge una mora dai 25 ai 500 euro per chiunque andasse a conferire fuori dall'orario prestabilito, ma questa - come affermano dall'amministrazione - si riferisce solo alle multe ''future''.

''L'ordinanza sindacale - dichiarano dall'amministrazione - è attiva dal giorno di emissione e quindi non è retroattiva. Le multe precedenti di fatto non vengono estinte, stiamo valutando di riconsiderare laddove possibile questa problematica''. In sintesi, le multe rimangono. Resta da capire, dunque, la prossima mossa da parte del Comune, ma lasciarsi sfuggire di vista il lasso temporale entro cui questa mossa alla fine arriverà è cosa praticamente impossibile. Anche perché (ipotesi non così azzardata) l'importo delle sanzioni, se non estinte, potrebbe anche aumentare e le pratiche passerebbero in un secondo momento a Riscossione Sicilia, sempre in attesa che il ricorso o una decisione definitiva da parte dell'amministrazione verrà messa in chiaro. Chi vivrà, vedrà. L'ultimo atto non è ancora andato in scena, ma qualcosa da dietro le quinte dovrà pur muoversi, in attesa di eventuali aggiornamenti.