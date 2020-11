Coronavirus, 28 nuovi casi a Monreale

La percentuale di tamponi positivi resta bassa e si attesta all’8%

MONREALE, 8 novembre – Sono 28 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati oggi a Monreale. Un numero che certamente preoccupa, ma che non deve far dimenticare che la percentuale di tamponi positivi risulta bassa (8%) rispetto alla media generale e soprattutto dei comuni limitrofi.

Il totale degli attuali positivi, pertanto, sale a quota 87. Lo screening di massa effettuato questo fine settimana è stato dedicato al personale scolastico e agli studenti nella giornata di ieri, mentre oggi ha riguardato tutti i cittadini che si sono recati volontariamente a fare il test.

Il monitoraggio in modalità drive-in è stato effettuato dagli operatori dell’Asp in collaborazione con il Comune ed è stato possibile anche grazie all’impegno dei volontari della Protezione Civile Overland, degli agenti della Polizia Municipale e dei dipendenti comunali. Questi ultimi hanno provveduto alla sanificazione delle due aree (piazzale Florio ed ex mobilificio Mulè) preposte alla messa in atto dei controlli. La percentuale dei tamponi positivi risulta essere molto bassa se paragonata a quella del capoluogo e a quella del resto della nazione (che si attesta in media al 17%).