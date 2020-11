Coronavirus, 1.023 nuovi casi in Sicilia. Altri 97 casi riscontrati con lo screening alla Fiera del Mediterraneo

Continua la campagna di monitoraggio dei casi di contagio

PALERMO, 9 novembre – Sono 1.064 le persone positive individuate durante gli screening di massa. A questi vanno aggiunti i dati registrati tra sabato e domenica a Monreale, che portano il totale dei positivi (riscontrati dopo i tamponi processati in modalità drive-in) a 1.099 unità. Le analisi effettuate sono complessivamente 12.385 e sono state svolte in una decina di giorni.

Altri 97 casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati oggi in seguito ai controlli operati in zona Fiera a Palermo. Anche nella giornata di domani continuerà l’iniziativa di monitoraggio promossa dalla Regione, con riferimento a personale scolastico e studenti, e avrà luogo dalle 9 alle 16 (ma gli ultimi ingressi saranno consentiti entro le 14).

Sono 1.023 i casi di coronavirus registrati oggi, a fronte di 8.458 tamponi processati. Di nuovo in aumento i decessi (+27), alto il numero dei dimessi guariti (+524), mentre i ricoverati in degenza ordinaria sono 1.490 (+63) e 187 quelli in terapia intensiva (+10). Il numero totale degli attuali positivi si attesta a 21.939 unità; in Italia oggi sono stati registrati 25.271 nuovi casi e 356 vittime.