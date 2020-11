Coronavirus, 1.487 nuovi casi in Sicilia. 27 le vittime

Oggi è Palermo la provincia più colpita. Oltre un milione di casi in Italia

PALERMO, 11 novembre – Sono 1.487 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore nella nostra Isola. I tamponi processati sono stati 9.839, mentre il numero totale degli attuali positivi è salito a 23.564 unità. Sono stati registrati 27 decessi, e sono dunque 762 le vittime dall’inizio della pandemia.

I casi totali di coronavirus registrati in Sicilia sono 34.982. Il numero dei dimessi guariti si attesta a 10.656 unità (728 in più rispetto alla giornata precedente). In aumento il numero dei ricoverati, con un incremento di 35 ricoveri in degenza ordinaria (1.578 in totale) e di 7 in terapia intensiva (complessivamente 202). È Palermo la provincia più colpita, con 531 nuovi casi di Covid-19.

In Italia sono stati registrati 32.961 nuovi casi e 623 decessi. I tamponi effettuati sono stati oltre 225 mila. Oggi nell’intera nazione è stato superato il milione di casi riscontrati dall’inizio della pandemia. Intanto procedono le sperimentazioni del vaccino Pfizer, che sarebbe efficace nel 90% dei casi.