Coronavirus, 1.692 nuovi casi in Sicilia. 40 le vittime

L’Asp Palermo ha attivato un servizio telefonico di supporto psicologico

PALERMO, 12 novembre – Non si arresta l’emergenza coronavirus nella nostra Isola: oggi infatti sono stati registrati 1.692 nuovi casi. I tamponi processati sono stati 9.455. In aumento il numero dei dimessi guariti (+302 rispetto alla giornata precedente) così come quello dei decessi (che oggi sono stati 40).

Il numero degli attuali positivi si attesta a 24.914 unità. I ricoverati in degenza ordinaria sono 1.596 (+18), mentre in terapia intensiva sono 205 (3 in più rispetto a ieri). Intanto l’Asp di Palermo ha attivato un servizio telefonico di supporto psicologico al fine di sostenere i cittadini in generale nonché i pazienti positivi al Covid e tutti i professionisti che ogni giorno negli ospedali si prodigano per fronteggiare l’emergenza. I numeri sono 0917034285 e 3356404883 e sono attivi dalle 9 alle 18.

L’osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute ha sottolineato come la grande quantità di nuovi casi segnalati sia legata anche al continuo monitoraggio dell’andamento del contagio effettuato per mezzo dei tamponi in modalità drive-in. L’organo invita inoltre i cittadini a mantenere un comportamento responsabile e a prendere tutte le precauzioni necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19.