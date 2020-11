Coronavirus, 1.707 nuovi casi in Sicilia. Scuole ancora chiuse a Bagheria

Lo prevede la nuova ordinanza del sindaco Filippo Maria Tripoli

BAGHERIA, 13 novembre – Oggi nella nostra Isola sono stati registrati 1.707 nuovi casi di Covid-19. Il numero delle persone attualmente positive è salito a 26.286 unità, mentre sono stati 10.217 i tamponi processati. Le vittime sono state 35, i dimessi guariti 300.

È stato registrato un lieve aumento del numero dei ricoveri: sono 64 in più in degenza ordinaria, 5 in più in terapia intensiva (rispettivamente, in totale, i ricoveri si attestano a 1.660 e a 210 unità). Grave la provincia di Catania, con 589 casi in più rispetto alla giornata precedente; al secondo posto quella di Palermo, con 444 nuovi casi.

Intanto il primo cittadino di Bagheria Filippo Maria Tripoli ha disposto la proroga della chiusura delle scuole elementari e medie nonché della scuola d’infanzia, con l’eccezione degli asili nido per i bambini da 0 a 36 mesi. Gli istituti d’istruzione del comune palermitano resteranno dunque chiusi anche per tutta la prossima settimana, dato che il 14,7% dei tamponi risultati positivi ha riguardato bambini e ragazzi in età scolare (il dato si attesta al 13% per tutto il distretto 39).