Evergreen, raccolte oltre 100 coperte per i senzatetto

Ieri mattina la consegna del primo carico all ’ associazione Triscele. Emanuela Terzo: “ Un risultato importante, grazie per aver risposto al nostro appello ”

MONREALE, 15 novembre – Il calore dei monrealesi, per proteggere dal freddo i senza dimora. La nostra redazione qualche giorno fa aveva deciso divulgare l’appello lanciato da Evergreen e, a distanza di soli 5 giorni, sono state oltre 100 le coperte ricevute, già consegnate nella mattinata di ieri all’associazione palermitana Triscele.

Un bilancio alquanto positivo, ma non è finita qua. Infatti, la mole di chiamate, impegnerà i “verdi” già da lunedì a raccogliereulteriori coperte dai comuni limitrofi, oltre le restanti offerte del territorio normanno: “La gente ha risposto al nostro appello – afferma Manuela Terzo – ed ha voluto fortemente donare. Dalla prossima settimana, avendo terminato le raccolte presso Monreale e frazioni, ci attiveremo per ritirare le donazioni a San Giuseppe Jato e a San Cipirello. Le coperte risultano in ottimo stato, compresi i maglioni invernali e i giubbotti. Colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi di Triscele – conclude il presidente – persone speciali e da tempo impegnate nel sociale. Collaborare con loro è fantastico, e li stimo fortemente”.