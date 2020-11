Covid, 91 i positivi ufficiali a Monreale

Il dato, comunque, potrebbe subire oscillazioni in un senso o nell’altro nei prossimi giorni

MONREALE, 17 novembre – Sale a quota 91 il numero degli attuali positivi ufficiali nel territorio di Monreale. Il dato emerge dal portale allestito appositamente dal Comune per tenere informata la popolazione sull’andamento del contagio.

L’incremento, in linea con quello attualmente in atto sia a livello locale, che regionale e nazionale, se da un lato spinge ad una legittima e comprensibile preoccupazione, dall’altro non può non tenere conto dio alcuni fattori che impongono una oscillazione, che potrebbe portare ad un’altra, successiva impennata, come ad un sensibile calo.

In questi giorni, per esempio, scade il 21° giorno della prima ondata di contagi. Fatto questo, che, nei casi dei positivi “asintomatici”, potrebbe portare ad una loro “guarigione” e pertanto a una loro non inclusione nella lista dei positivi. A ciò si aggiungano i casi della casa di riposo, che se innalzano il numero dei contagiati dal punto di vista statistico, non incidono sul resto territorio sotto il profilo del rischio contagio ad altri soggetti, perché si tratta di persone che non hanno contatti col resto della comunità.

Vanno letti, pertanto, sotto diversi aspetti i dati ufficiali che il Comune mette a disposizione. Di questo è convinto il sindaco Alberto Arcidiacono, che come sempre, sul suo profilo facebook personale invita tutti al rispetto delle regole ed alla coesione sociale per affrontare nella maniera meno dolorosa possibile questo difficile momento storico per la comunità monrealese.