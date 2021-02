Arcidiacono chiede che anche Monreale sia centro di vaccinazioni

La sede individuata potrebbe essere il poliambulatorio Cirba

MONREALE, 21 febbraio – ”Il poliambulatorio “Cirba” potrebbe essere inserito dall’Asp tra i presidi della provincia di Palermo per la somministrazione dei vaccini anti-Covid” .A chiederlo è il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, per venire incontro alle esigenze della popolazione e soprattutto per gli ultraottantenni che potrebbero accedere piu’ facilmente al centro vaccinale.

“Di fronte ad una situazione di emergenza – ha dichiarato il primo cittadino – avere una postazione dislocata sul nostro territorio e più vicino a tutti i cittadini ci sembra il modo migliore per accelerare la somministrazione dei vaccini agli anziani che hanno già effettuato la prenotazione”.

Il sindaco Arcidiacono si rivolge all’Asp di Palermo con la quale si è instaurato in questo anno un rapporto di collaborazione, che ha dato vita ad una serie di screening che sono stati organizzati a Monreale e frazione, consentendo un continuo monitoraggio della situazione pandemica. “Con l’istituzione del presidio per il vaccino anti- covid a Monreale sarebbe piu’ semplice e veloce effettuare le operazioni di vaccinazione e debellare il coronavirus per ritornare quanto prima ad una situazione di normalità”.