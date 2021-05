A Monreale zero positivi per tre giorni di fila

A darne nota lo stesso sindaco Alberto Arcidiacono. Frattanto il numero totale di contagiati nel territorio è attualmente pari a 20

MONREALE, 31 maggio – Una notizia che senz'ombra di dubbio permettere di prendere una bella e profonda boccata d'aria, specialmente se considerati i periodi più critici trascorsi, ma che al contempo non deve indurre a un allentamento della soglia d'attenzione, fungendo da instancabile richiamo al senso civico.

Monreale non registra alcun nuovo caso di positività al Covid-19 in tutto il suo territorio da ben tre giorni di fila. Ad annunciarlo, con indiscutibile soddisfazione, è lo stesso primo cittadino Alberto Arcidiacono. La condizione sanitaria del territorio dunque si descrive in discesa, con un somma totale di contagiati pari a 20 pazienti. Numeri che – come affermato già in incipit – non possono che far ben sperare, soprattutto se scortati da pregevoli iniziative d'altrettanto successo. Ne è l'esempio più rappresentativo l'hub vaccinale al San Gaetano, appena conclusosi ieri con quasi 3000 vaccinazioni in più. Alla gioia per una luce che finalmente riesce di nuovo a intravedersi all'orizzonte deve però pur sempre accompagnarsi l'accortezza da parte di tutti alle consuete norme di prevenzione, sempre attuali e valide.