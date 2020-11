Coronavirus, 1.698 nuovi casi in Sicilia. Focolaio in una casa di riposo di Palermo

Si tratta della struttura “Figlie della Misericordia e della Croce” vicino via Evangelista di Blasi

PALERMO, 17 novembre – Ancora focolai di coronavirus nelle strutture per anziani: stavolta si tratta della struttura “Figlie della Misericordia e della Croce” sita a Palermo. I casi accertati sono 42 (5 operatori, 4 suore e 33 ospiti su 51) e le analisi sono state effettuate per mezzo dei test rapidi. Non poche le preoccupazioni dei parenti, a cui le visite presso la struttura erano state precluse già alla fine dello scorso mese.

Il dipartimento Costruire Salute della Regione ha comunicato il numero di test rapidi effettuati negli ultimi tre giorni in occasione della campagna di monitoraggio anti Covid. In tutta l’Isola sono stati effettuati 71.723 test e 1.900 di questi sono risultati positivi; in provincia di Palermo ne sono stati processati 5.746, di cui 319 positivi.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 1.698 casi di Covid-19 in Sicilia. I tamponi processati sono stati 10.774, mentre si attesta a 30.756 unità il numero degli attuali positivi. Di questi, 1.732 sono ricoverati in degenza ordinaria (+7) e 227 in terapia intensiva (+3), con un incremento complessivo di 10 casi di ospedalizzazione rispetto alla giornata di ieri. I dimessi guariti sono stati ben 667, 39 le vittime. In Italia sono stati registrati 32.191 nuovi casi e 731 decessi.