Emergenza rifiuti, le operazioni di smaltimento potrebbero cominciare domani

Monreale coinvolta nella crisi che ha messo in ginocchio circa 40 comuni in tutta la Sicilia

MONREALE, 18 novembre – Domani potrebbe essere un giorno importante nella gestione e soprattutto nel superamento dell’emergenza rifiuti, che da qualche giorno è tornata ad essere protagonista anche a Monreale.

Domani infatti, potrebbe essere smaltito un primo quantitativo di rifiuti, avviando quel processo di normalizzazione che dovrebbe essere risolto entro la fine della settimana, quando, a Dio piacendo, le cataste di rifiuti presenti sul territorio potrebbero essere del tutto eliminate.

Il problam che investe Monreale, investe, purtroppo, tanti altri centri. In questi giorni, come si legge sulla pagina facebook del Dipartimento Regionale per i rifiuti e le Acque, sono state avviate le procedure autorizzative per conferimenti straordinari nei confronti di quei Comuni che hanno ottenuto la disponibilità a ricevere i rifiuti da parte dei gestori di impianti di trattamento.

Ciò per avviare un percorso finalizzato al ripristino delle condizioni di normalità del sistema di smaltimento dei rifiuti, che sono venute parzialmente a mancare dopo la chiusura dell’impianto di trattamento “Vincenzo D’Angelo”, di contrada Citrolo in territorio di Alcamo, perché privo della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul cui rilascio sono in corso delle verifiche.

La chiusura, come dicevamo, ha coinvolto una quarantina di comuni dislocati tra le province di Palermo, Messina, Trapani ed Agrigento, ivi compresa la città di Palermo, e purtroppo anche Monreale, facendo venire a mancare una capacità di trattamento di circa 550 tonnellate giornaliere, nella considerazione che gli impianti presenti sul territorio regionale trattano già un quantitativo di rifiuti al limite delle quantità autorizzate.

Solo in presenza di un’intesa fra Comuni (o Srr) e gestori, così come prevede la legge, in ragione della disponibilità e della capacità di ciascun impianto, il dipartimento provvederà con estrema urgenza a perfezionare i provvedimenti autorizzativi.