Coronavirus: 1.837 nuovi casi in Sicilia, 44 le vittime

Ancora una volta si registra un record preoccupante

PALERMO, 18 novembre – Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati registrati 1.837 casi di Covid-19. Il numero totale degli attuali positivi è salito a 32.102 unità, in calo quello dei tamponi processati (9.479 oggi).

Le vittime sono state 44, mentre 447 sono stati i dimessi guariti. Il numero dei casi ospedalizzati torna a crescere, con 36 ricoverati in più in degenza ordinaria (1.768 in totale) e 13 in più in terapia intensiva (il numero complessivo si attesta a 240 unità).

È Catania la provincia più colpita nelle ultime ventiquattro ore, con 426 casi in più; seguono Palermo (+378) e Messina (+324). In Italia sono stati registrati 34.282 nuovi casi e 753 decessi; quasi 1 milione e 300 mila i casi riscontrati in tutta la nazione dall’inizio della pandemia.